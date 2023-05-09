Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России сделал это в рамках торжественных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы. К нему присоединились лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Армении.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин возложил венок на Могилу Неизвестного Солдата в Москве.

Путин сделал это в рамках торжественных мероприятий, посвященных победе над германскими нацистами. В этом году Россия отмечает 78-ю годовщину.

Также в возложении приняли участие лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Армении. Они прибыли в Россию за день до Дня Победы.

В ходе поздравительной речи на Параде Победы на Красной площади Владимир Путин заявил, что многое из той эпохи актуально и сейчас. Например, ряд стран хочет задушить любые суверенные центры развития.

Также Путин назвал самым важным делом на сегодняшний день ратную работу участников специальной военной операции - именно от них сегодня зависит будущее российской государственности.