Корреспондента «Звезды» Гвоздева пригласили на Парад Победы в качестве почетного гостя

Валентин Гвоздев заявил, что для него День Победы - особый день. Необходимо помнить, какую цену поколение победителей заплатило, чтобы отвоевать право на существование для потомков.

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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев заявил, что быть приглашенным на Парад Победы в Москве в качестве почетного гостя - большая ответственность.

«Девятое мая для нашей страны, считаю, вообще священный праздник, и, безусловно, внуки, правнуки победителей обязаны помнить, какую цену заплатило их поколение за то, чтобы мы сейчас могли жить», - заявил Гвоздев на Красной площади.

Он добавил, что для него 9 мая - особенный день, как и для миллионов людей в России.

Ранее сообщалось, что легендарные «Катюши» встали в строй Парада Победы в Санкт-Петербурге.