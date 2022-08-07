Теряя человечность: новые военные преступления украинских военных в Донецке и Еленовке

Чем хуже дела обстоят у украинской армии - тем стремительнее они теряют остатки человеческого облика и тем ярче их деградация. На этой неделе Киев опустился до последней низости.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

4 августа. Донецк, центр города. Здесь, в театре оперы и балета, проходит церемония прощания с полковником народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Качура - позывной «Корса» - легенда народной милиции ДНР, командир реактивного дивизиона. После трагической гибели указом Владимира Путина ей было присвоено звание Героя России. Сюда, прямо по траурной процессии начала бить тяжелая артиллерия ВСУ. Момент начала обстрела попал на наши камеры. Как раз в это время наша съемочная группа беседовала с сослуживцами Ольги Качуры.

Волна за волной обстрелы накрывают центр Донецка. Люди спасают свои жизни - короткими перебежками бегут в укрытия.

У многих теплилась надежда - Киев не опустится до обстрела траурной церемонии. Но самые худшие опасения подтвердились. Расчет украинских боевиков был прост: они знали, что проститься с Корсой придет много людей.

Вместе с людьми, которые пришли проститься с Корсой, мы успели укрыться в ближайшем подвале, подниматься на поверхность крайне опасно - до нас периодически доносятся звуки падающих артиллерийских снарядов.

Напряжение нарастает. Военные не разрешают выходить на улицу - только через два часа мы выбираемся на поверхность. Перед театром глубокие и широкие воронки - ВСУ били по людям из американских 155-миллиметровых гаубиц.

Первый снаряд, выпущенный украинскими военными, упал совсем рядом с театром оперы и балета. Рядом посеченные осколками автомобили. А еще чуть дальше - жилой. Взрывной волной там выбило стекла.

Артналет по центру Донецка унес жизни шести человек. Среди них - один ребенок. 12 летнюю Катю вместе с бабушкой и балетным хореографом снаряд настиг, когда они шли на занятия по балету. Их тела нашел дедушка девочки.

Горожане помогали друг другу чем могли. Многим оказывали первую помощь прямо в подземных убежищах. Девушке осколками стекла ранило шею. Ей не дали истечь кровью сотрудники ближайшего кафе, наложили повязку. Вскоре ее забрала скорая.

«Я задавала ей вопросы все время. Мы поили ее водой, сразу наложили жгут. Ждали скорую», - рассказала сотрудница кафе Ксения Ревякина.

Жертвами ВСУ только на этой неделе стало более десятка человек, еще более ста с ранениями в больнице.

Смерть в Донецке сейчас может поджидать каждом шагу. Тротуары и дворы, перекрестки и дороги, детские площадки и обочины - город усеян минами-лепестками. Боевики сбрасывают их на жилые кварталы города с помощью кассетных боеприпасов. В основном их жертвы сейчас дети, которые из-за необычной формы и пластикового корпуса мины путают их с игрушками. Еще одна группа риска - плохо видящие пожилые люди. Мины-лепестки почти не видно в траве. Одна женщина наступила на одну из них во дворе своего дома. Еще одна жертва - мужчина. Он после встречи с миной остался без ноги.

Жестокость и циничность по отношению к человеческим жизням в ходе боевых действий - главная черта украинских боевиков и их западных кураторов. Один из американских инструкторов Бен Велкро сам сознался в пытках и убийствах пленных солдат в ходе откровенного телефонного разговора. Пленного бойца иностранцы сначала искалечили, кинули в воду, и там уже добили выстрелами.

«Он (убитый российский солдат - Прим. ред.) был из центральной России или Центральной Азии… Нам дали приказ не брать пленных, потому что с нами будут обращаться так же. Для вас мы наемники - нас просто казнят. Мы перерезали ему сухожилия и заставили плыть, чтобы посмотреть, как можно плавать без сухожилий. Он не мог плыть и мы решили попрактиковаться в стрельбе», - рассказал наемник.

Не щадят ВСУ и своих. Сразу после публикации признательных показаний одного из руководителей нацполка «Азов»* о военных преступлениях своих сослуживцев, ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке, где пленные азовцы* и содержались. Итог- более 50 погибших, более 70-ти раненых.

«Данную локацию украинская сторона определяла сама, когда договаривалась о сдаче в плен, поэтому они содержались здесь все вместе, после того как украинские военнопленные начали рассказывать о преступлениях, которые они совершали по приказу политических властей Украины - после этого был нанесен сюда удар», - заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

После прямого попадания снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS крыша обвалилась практически полностью, стены покрыты копотью, а от кроватей осталось груда металлолома. Удары по СИЗО в Еленовке были нанесены с украинских позиций американскими системами HIMARS - на месте обстрела уже нашли фрагменты снарядов, в том числе с серийными номерами.

Через несколько дней после удара представитель главного управления разведки Украины генерал Вадим Скибицкий рассказал, что Киев согласовывает все удары HIMARS с разведкой США.

«Разглагольствуя перед британскими журналистами издания The Telegraph, Скибицкий признался, что "перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью". Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», - заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Но даже несмотря на прямое признание в том, что цели для ВСУ Киев выбирает под диктовку Вашингтона, и на прямые доказательства, найденные на месте удара - на Украине продолжают обвинять во всем Россию. Так, киевские активисты на видео разыграли сцену. Они изобразили последние секунды жизни пленных в Еленовке, якобы убитых русскими. Про найденные «Хаймарсы» тут, конечно, никто не говорит. И тут, пожалуй, больше всего жалко ребенка, который, глядя на это, за кадром несколько раз спрашивает маму «Что это?».

* Нацбатальон «Азов» признан в РФ террористической организацией