Камера наблюдения сняла оказание помощи раненной при обстреле Донецка

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница Донецка Ксения рассказала телеканалу «Звезда», как она помогала оказывать первую помощь женщине, которая была ранена при обстреле центра города Вооруженными силами Украины. По словам девушки, пострадавшая сам пришла в подвал заведения, прося о помощи.

«Мы спустились в подвал и там увидели раненую девушку. По рассказам моих коллег, она сама спустилась... Крови было немного, она чувствовала ногу, могла ей шевелить. Мы поили ее водой, сразу наложили жгут и ждали скорую. Говорили с ней, чтобы она была в сознании. Она была в шоке, говорила, что ей больно, что печет нога, и все время спрашивала, как скоро приедет скорая», - рассказала Ксения.

Момент оказания помощи попал на съемку камеры видеонаблюдения. Судя по видео, женщину ранило в бедро. Сотрудники заведения накладывают пострадавшей жгут и помогают ей поставить ногу в более удобное положение.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка снарядами «натовского» калибра. В результате погибло по меньшей мере пять человек. Под обстрел также попала и съемочная группа «Звезды» - журналистам удалось укрыться в бомбоубежище.