Мэр Донецка сообщил, что число погибших после обстрела центра города возросло до шести

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов центра города украинской армией количество погибших возросло до шести. По словам градоначальника, еще семь человек пострадали.

«Погибшие есть среди мирного населения, которые пришли прощаться, есть и раненные. Обстреляна и пешеходная улица, обстреляно самое сердце города тяжелой артиллерией. В настоящее время имеются данные о шести погибших и семи раненых. Это все мирные жители. Обстрелы еще продолжаются», - сказал Кулемзин в беседе с ТАСС.

Кроме того, глава города назвал произошедшее «терроризмом и зверством». Также Кулемзин считает, что Киев таким образом провел акт вандализма во время церемонии прощания с Героем России, Героем ДНР Ольгой Качурой.

Украинская армия обстреляла сегодня утром центр Донецка. Под обстрел попал драмтеатр, где проходила церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, а также отель «Донбасс Палас», где часто останавливались российские журналисты. До этого сообщалось о пяти погибших.