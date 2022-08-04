Опубликованы кадры из сквера, где погибли женщина и ее воспитанница после обстрела ВСУ

На кадрах показан бульвар Пушкина, куда снаряд упал прямо на тротуар.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликовано видео с места гибели женщины-хореографа и ее воспитанницы в Донецке после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины.

На кадрах показан бульвар Пушкина, куда снаряд упал прямо на тротуар в сквере. В результате этого обстрела оба мирных жителя погибли.

Ранее муж погибшей женщины, которая в момент обстрела вышла на улицу, чтобы встретиться со своей воспитанницей, рассказал, как погибла его жена при атаке ВСУ. По словам мужчины, у его жены должна была состоятся деловая встреча.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка снарядами «натовского» калибра. В результате погибло по меньшей мере пять человек. Под обстрел также попала и съемочная группа телеканала «Звезда» - журналистам удалось укрыться в бомбоубежище.