Армия В ДНР сообщили о гибели легендарной женщины-офицера Ольги Качуры Андрей Аркадьев Мэр Горловки также выразил соболезнования семье и близким Качуры, которая также была командиром реактивного артдивизиона. © Фото: Приходько РИК, telegram Читайте нас на: Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой народной республики Ольги Качуры. Широкой общественности известна по позывному Корса. «Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса», - написал он в своем Telegram-канале. Приходько назвал гибель Корсы невосполнимой утратой для жителей города. От имени местных жителей он обратился со словами соболезнования к ее родным и близким. Мэр Горловки также напомнил, что Ольга Качура была командиром реактивного артдивизиона. За заслуги перед городом была удостоена звания почетного гражданина Горловки. На Украине Корса была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы. Ранее пострадавший после подрыва на противопехотной мине «Лепесток» Юрий Иванов рассказал корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву подробности ЧП. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика