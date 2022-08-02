Ураганы «Лепестков»: как ВСУ забрасывают Донецк противопехотными минами
Украинские вооруженные силы не первую неделю забрасывают Донецк противопехотными минами «Лепесток», от взрыва которых пострадали не менее восьми человек. На этой коварной мине, которую трудно заметить в траве сегодня подорвался мужчина. С минно-взрывной травмой пострадавшего доставили в больницу, и, как правило, такие травмы ведут к ампутации конечности.
Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган», начиненной «Лепестками». Эти мины находили повсюду: и у стадиона, и у ледовой арены, и на детских площадках, и в скверах. Ситуация осложняется еще и тем, что город сегодня накрыл сильнейший ливень, из-за которого мины были смыты, и сейчас необходимо выяснить, где они находятся.
Вместе с тем круглосуточно работают сотрудники МЧС, которые стараются обезвреживать каждую найденную мину. Однако зачастую работу приходится приостанавливать из-за обстрелов.
«Работы проводятся в четырех районах города. Это Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский. Работы по уничтожению проводятся на данный период различными методами, с помощью роботизированной техники. Также накладными зарядами уничтожаются на месте и проездом инженерной техники по местам скопления этих противопехотных мин», - рассказал начальник Республиканского спасательного центра МЧС ДНР Евгений Клименко.
В настоящее время в Донецке наблюдается некое затишье по сравнению с массированными обстрелами, которые происходили в городе с самого утра. ВСУ применяют не только РСЗО, но и крупнокалиберную артиллерию, 155-миллиметровые снаряды «натовского образца», причем один из таких снарядов сегодня прилетел в Киевский район. Осколком снаряда убило женщину в продуктовом магазине, еще 13 человек получили ранения.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.