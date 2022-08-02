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Ураганы «Лепестков»: как ВСУ забрасывают Донецк противопехотными минами

Роман Закурдаев
22:49 02.08.2022
В Киевском районе города погибла женщина от попадания осколка снаряда ВСУ, еще 13 человек оказались ранены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские вооруженные силы не первую неделю забрасывают Донецк противопехотными минами «Лепесток», от взрыва которых пострадали не менее восьми человек. На этой коварной мине, которую трудно заметить в траве сегодня подорвался мужчина. С минно-взрывной травмой пострадавшего доставили в больницу, и, как правило, такие травмы ведут к ампутации конечности.

Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Ураган», начиненной «Лепестками». Эти мины находили повсюду: и у стадиона, и у ледовой арены, и на детских площадках, и в скверах. Ситуация осложняется еще и тем, что город сегодня накрыл сильнейший ливень, из-за которого мины были смыты, и сейчас необходимо выяснить, где они находятся.

Вместе с тем круглосуточно работают сотрудники МЧС, которые стараются обезвреживать каждую найденную мину. Однако зачастую работу приходится приостанавливать из-за обстрелов.

«Работы проводятся в четырех районах города. Это Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский. Работы по уничтожению проводятся на данный период различными методами, с помощью роботизированной техники. Также накладными зарядами уничтожаются на месте и проездом инженерной техники по местам скопления этих противопехотных мин», - рассказал начальник Республиканского спасательного центра МЧС ДНР Евгений Клименко.

В настоящее время в Донецке наблюдается некое затишье по сравнению с массированными обстрелами, которые происходили в городе с самого утра. ВСУ применяют не только РСЗО, но и крупнокалиберную артиллерию, 155-миллиметровые снаряды «натовского образца», причем один из таких снарядов сегодня прилетел в Киевский район. Осколком снаряда убило женщину в продуктовом магазине, еще 13 человек получили ранения.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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