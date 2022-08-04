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Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой

Тимур Шерзад
Андрей Лазарев
10:49 04.08.2022
Под обстрел попала съемочная группа нашего телеканала. Несмотря на это, оператор продолжил снимать происходящее вокруг, даже продолжая бежать в сторону указанного убежища.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры начала украинского обстрела во время прощания с Героем России полковником Ольгой Качурой в драмтеатре Донецка. 

Под обстрел попала и съемочная группа нашего телеканала. Несмотря на это, оператор продолжил снимать происходящее вокруг, даже продолжая бежать в сторону указанного убежища.  

Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев передает с места событий, что в данный момент съемочная группа находится в убежище. Подниматься наружу небезопасно - ВСУ продолжают обстреливать город. 

Напомним, Ольга Качура, также известная по позывному Корса, была командиром подразделения РСЗО Народной милиции ДНР. Она погибла при очередном украинском обстреле Горловки. Также ей было посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики

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