МО РФ: администрация Байдена ответственна за украинские атаки HIMARS по жилым кварталам

«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS», - сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

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