Подниматься опасно: корреспондент «Звезды» рассказал об обстреле на прощании с Ольгой Качурой

В настоящее время съемочная группа вместе с остальными людьми, попавшими под обстрел, находится в укрытии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Рядом с драмтеатром в Донецке, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, нанесен удар. Людей, пришедших проститься с ней, эвакуировали в убежища, церемония не началась. Съемочная группа «Звезды» также попала под обстрел. Подробности сообщил Андрей Лазарев.

«Вместе с людьми, которые пришли проститься с Корсой, мы добрались до ближайшего укрытия. Это подвал. Сейчас подниматься на поверхность очень опасно. До нас периодически доносятся звуки падающих украинских артиллерийских снарядов», - рассказал он.

Также снаряды попали в отель «Донбасс Палас». «Звезда» опубликовала кадры начала обстрела во время прощания с Качурой. На них видно, что, несмотря на происходящее, оператор продолжил снимать, даже убегая в сторону указанного убежища.

О гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры под позывным Корса стало известно вчера. Она была командиром реактивного артдивизиона. Ольга Качура стояла у истоков Народной милиции ДНР и была удостоена звания почетного гражданина Горловки. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ей звания Героя России.