Устранить свидетелей и запугать: какие факты об ударе ВСУ по Еленовке МО РФ представило военным атташе других стран

Украинские власти утверждают, что при планировании огневого поражения ВСУ активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а американские представители осуществляют подготовку заданий для стрельбы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Национальном центре управления обороной официально продемонстрировали иностранным военным атташе доказательства хладнокровной расправы киевского режима над украинскими же военнопленными в изоляторе Еленовки. За спиной заместителя министра обороны Александра Фомина на экране сначала появляются карта с направлением удара по бараку, затем фотографии осколков ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В зале тем временем находились 81 военный дипломат и представители Международного Красного креста.

«Направление пролома крыши и очага возгорания прямо указывают на то, что удар был нанесен с северо-западного направления. Стрельба велась с направления Марьинка - Курахово - Сергеевка - Покровск - Удачное», - описывает Фомин.

Тема ракетного удара по изолятору в Еленовке, на сегодняшнем брифинге представителя военного ведомства о гуманитарных аспектах специальной военной операции по защите республик Донбасса, пожалуй, стала главной. И в качестве основного тезиса выдвинуто следующее: атака на барак с военнопленными - это тщательно спланированная акция устрашения. Александр Фомин представляет участникам мероприятия четкую хронологию событий с конкретными датами и именами.

«20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка «Азов»* были доставлены в СИЗО населенного пункта Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных. 28 июля было опубликовано видеопризнание в преступлениях «азовцев»* Дмитрия Козацкого. Как итог, в ночь с 28 на 29 июля 2022 г. был нанесен удар по СИЗО в Еленовке. Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов»* начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе и против мирных граждан», - добавил замминистра обороны.

Выводы очевидны: удар был нанесен умышленно. С одной стороны, это было сделано для того, чтобы устранить свидетелей, с другой, - запугать тех, кто сейчас вынужден воевать на стороне киевского режима.

«Хотел бы еще раз отметить причины, по которым ВСУ нанесли удар по СИЗО в населенном пункте Еленовка. Киевские власти стремятся устранить свидетелей и исполнителей своих преступлений против собственного народа. Зеленский выступает за то, чтобы со стороны западного сообщества были даны единые оценки, совпадающие с украинской трактовкой этих событий, обвиняющих российскую сторону в нанесении удара по Еленовке», - подчеркнул Фомин.

Проиллюстрированные доказательства явно заставили понервничать американского дипломата. В начале брифинга атташе из США сидел с невозмутимым выражением лица, но когда на экране стали появляться выжившие свидетели ракетного удара, представитель схватился за мобильный телефон. Военнопленные рассказали, кто именно содержался в этом бараке, и как они боялись своих же ракет.

«В том бараке, да, кто по приказу вышел из “Азовстали”. Это трагедия, конечно. Я спал, проснулся от первого взрыва, который был где-то недалеко. Перевернулся на другой бок, думал дальше спать, произошел второй взрыв. Началась рушиться крыша, понял, что с ногой что-то не так. Началась эвакуация, все начали выбегать. Мы боялись еще одного прилета, перелезли через забор, добрались до следующего забора», - рассказал военнопленный.

Американского дипломата заставили задуматься и другие факты, доказывающие причастность Минобороны США к расстрелу военнопленных.

«На сайте Пентагона размещено заявление старшего должностного лица Минобороны США о том, что «если это и случилось - украинский удар, они не хотели этого делать...». Расцениваем это заявление как неуклюжую попытку оправдать провокацию киевского режима», - отметил замминистра обороны.

РСЗО HIMARS, согласно заявлениям американской стороны, является высокоточной и поражает именно те цели, на которые они были направлены. Украинские власти утверждают, что при планировании огневого поражения ВСУ активно используют данные космической и воздушной разведки, получаемые от ВС США и их союзников, а американские представители осуществляют подготовку заданий для стрельбы. Все эти факты лишь говорят о вине киевского режима в убийстве собственных граждан.

Сегодняшний брифинг, безусловно, произвел впечатление на всех присутствующих. Большинство атташе осудили действия киевского режима и США. Представители Китая отметили, что накачивание Украины оружием и уже фактически прямое участие Пентагона в боевых действиях в Донбассе лишь усугубляют ситуацию.

Подробнее о том, как военные атташе из других государств отреагировали на выступление Александра Фомина и как российская сторона осуществляет обмен военнопленными - смотрите в сюжете Алексея Дегтярева.

*Националистический батальон «Азов» - террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.