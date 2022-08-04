Полковнику Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России за героизм
© Фото: Приходько РИК, telegram
Полковнику Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России за героизм.
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Полковнику Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России за героизм
© Фото: Приходько РИК, telegram
Полковнику Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя России за героизм.
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