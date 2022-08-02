В украинской разведке рассказали о консультациях с США перед атаками HIMARS

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Представитель главного управления разведки украинского оборонного ведомства Вадим Скибицкий рассказал, что США участвуют в процессе применения реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, ВСУ консультируются с Соединенными Штатами перед каждым ударом с использованием американских РСЗО.

В описанном сценарии США имеют право потребовать отмены намечающейся атаки, если будут против выбора цели, сделанного украинскими военными. Как указал Скибицкий, применяя HIMARS военнослужащие ориентируются на полученную в режиме реального времени информацию.

В интервью изданию Telegraph представитель украинской разведки уклонился от ответа на вопрос, используются ли при ударах западными РСЗО снимки с американских и британских спутников. Тем не менее, он сообщил о хорошем сотрудничестве в этой области с указанными странами.