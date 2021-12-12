В стране и мире Проблемы, способные взорвать мир: что обсудили Путин и Байден за два часа переговоров Алексей Курильченко Алексей Самолетов Главное событие недели, да и, пожалуй, всех последних месяцев - это разговор двух президентов, Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся во вторник вечером и стал кульминацией того напряжения, которое аккумулировалось в отношениях России и Запада с лета. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Протокольная съемка переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена уместилась в двадцать секунд. Путин из своего рабочего кабинета в Сочи с улыбкой приветствует коллегу в Вашингтоне. Байден, позабывший включить микрофон, ищет кнопку. Путин ждет и улыбается. Вот кнопка найдена и теперь уже улыбка и приветствие идут из Белого Дома. Ну а дальше «стоп» и два часа полного неведения о происходящем. Лишь постоянно обновляющаяся строчка на лентах информационных агентств - переговоры начались, идут по закрытой видеосвязи, президенты общаются один на один. США заранее предложили именно такой формат переговоров. В Москве согласились. И Путин действительно один в кабинете - даже переводчиков «отселили» в другие комнаты. Но в ситуационной комнате Белого дома обстановка оказалась несколько удивительной. В кадре, который видел Путин, действительно, был один только Байден. Вот в углу вдруг мелькает чья-то рука. А потом появляется фотография. И оказывается, что рядом с президентом США сидит настоящая группа поддержки. Рядом с американским лидером сразу четверо, в том числе советник по нацбезопасности и госсекретарь. Там же и старший советник по России и Центральной Азии Эрик Грин. О том, что разговор окончен, стало известно через два часа две минуты. И опять никаких подробностей. Правда, через сорок минут после окончания разговора в оборонный бюджет США вносятся изменения - нет санкций по «Северному потоку - 2», отключения от международной платежной системы SWIFT, убрали также санкции по российскому суверенному долгу и против 35 россиян. Правда туда же вошли пункты: четыре миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России и военная помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Сразу же после переговоров появляется и первая политическая оценка ситуации и диалога. Итак, Москва отмечает важность выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Большую часть разговора заняла украинская проблематика и отсутствие прогресса в исполнении Минского комплекса мер. Американский лидер сделал акцент на якобы угрожающем характере действий российских войск. Российский лидер в ответ предложил коллеге не перекладывать всю ответственность на наши плечи. Вашингтон - в свою очередь - озвучил обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной. И потому диалог России и США по этой проблематике предложено продолжать. США и союзники всецело поддерживают украинский суверенитет и не отказываются полностью от идеи санкционных мер давления на Россию в случае эскалации конфликта. США будут советоваться со своими союзниками. В целом же разговор прошел в положительном ключе и контакты решено продолжать. Позиция Москвы: Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договоренностей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений;

Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования;

Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры;

Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России;

Итог - с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог. Позиция Вашингтона: Байден озвучил Путину обеспокоенность наращиванием сил РФ у украинских границ, призвал к деэскалации и возврату к дипломатии,

Путин и Байден поручили продолжить диалог России и США по этой теме,

Байден дал понять, что США и союзники ответят экономическими и иными мерами на военную эскалацию на Украине.

Обсудили диалог России и США по стратегической стабильности,

Байден выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Итог - команды Байдена и Путина продолжат общение, США будут советоваться с союзниками. Уже на следующий день, на пресс-конференции по результатам встречи с греческим премьером, Владимир Путин лично прокомментировал переговоры с президентом Соединенных Штатов, назвав тему конфликта на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией основной, другую, очень чувствительную для России тему - расширение блока НАТО на Восток, в том числе за счет Украины, президент считает едва ли не одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Наши «красные линии», которые уже не единожды были обозначены Владимиром Путиным. «Один из тезисов очень простой, мы вчера тоже об этом говорили: конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России. Это, знаете, так же, как и в отношениях между людьми: свобода – это, безусловно, данное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безграничная, но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. И вот здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения», - сказал Путин. Как сказал Владимир Путин, Россия и США продолжат эту дискуссию предметно, обменявшись в ближайшее время своими соображениями на этот счет. Россия будет готова сделать это в течение нескольких дней, максимум - недели, после чего все наработки по теме будут переданы на рассмотрение американской стороне. Кроме того, президенты договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет этой темой профессионально заниматься. «Хочу еще раз подчеркнуть: беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное», - сказал Путин. И здесь же на пресс-конференции президенту России был задан главный вопрос, который уже несколько месяцев держит в напряжении весь мир - собирается ли Россия нападать на Украину? «Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной или более отдаленной перспективе. Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия. Ну как же мы можем об этом не думать? Это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны - безвольно наблюдать за тем, что там происходит», - ответил президент. А что на Западе? Тот самый Джейк Салливан, что присутствовал на президентских переговорах, советник Белого дома по безопасности, первым в США дал свой комментарий и оценку переговорам лидеров сверхдержав. «Я скажу вам, глядя в глаза, как президент Байден сказал сегодня Путину, глядя в глаза, что мы готовы сделать сейчас то, что не сделали в 2014 году. Никто не грозил пальцем, но президент совершенно ясно дал понять, какова позиция Соединенных Штатов по всем этим вопросам. Он прямо сказал президенту Путину, что, если Россия продолжит вторжение на Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят сильными экономическими мерами», - сказал Салливан. Вслед за Салливаном, «размявшим поляну», на политической сцене появляется сам Джозеф Байден. «На встрече с Путиным я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Это было вежливо, но я четко дал понять. Если на самом деле он вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, тяжелые последствия. Экономические последствия, которых он никогда не видел или когда-либо рассматривал с точки зрения введения. Он знает, его немедленная реакция заключалась в том, что он это понял, и я указал, что я знал, что он ответит», - сказал президент США. Реакция Кремля же в целом была достаточно сдержанной - как сказал помощник президента России Юрий Ушаков, все было сказано в достаточно приемлемой форме, которая достойна президентского уровня. Но при этом Россия на всех уровнях четко дает понять - наши «красные линии» очень конкретно очерчены. Мы будем продолжать вести работу по всем доступным дипломатическим каналам, но веры в западные слова больше нет. Россия требует гарантий. «Военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается. Именно поэтому президент России поручил нашей дипломатии добиваться долгосрочных гарантий безопасности на западных рубежах. Причем гарантий правовых, юридически обязывающих, зафиксированных именно в форме договоров, соглашений, а не неких устных пониманий, что мы уже проходили в прошлом», - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. И как можно верить на слово западным партнерам, если тот же генеральный секретарь Йенс Столтенберг, прекрасно знающий о том, что для России вступление в НАТО Украины категорически неприемлемо, в очередной раз заявляет - Альянс российскую сторону слушать не желает. «Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не пойдем на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу. Отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим», - сказал Столтенберг. Почему Россия требует гарантий, понятно. Ведь не успели остыть телефонные трубки в Москве и Вашингтоне, как американские ястребы сразу же показали весь свой агрессивный настрой. Сенатор от республиканской партии Тед Круз продолжает нагнетать вокруг мнимой российской агрессии. «Пока мы говорим, сотни тысяч российских войск сосредоточены на границе Украины в ожидании вторжения», - сказал сенатор США от Республиканской партии Тед Круз. Но дальше всех пошел еще один сенатор - республиканец Роджер Уикер, который пригрозил России применением ядерного оружия. «Военные действия могут включать в себя то, что наши корабли войдут в Черное море... Мы также можем участвовать в боях на земле, я бы этого не исключал. Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», - заявил сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер. Уровень агрессивного недомыслия достигает таких масштабов, что это начали понимать уже и в самой Америке. «Нас очень быстро подталкивают ближе и ближе, как вы выразились, к "горячей" войне, к ядерной войне, которая уничтожит привычный нам мир. Из-за востока Украины они живут в замкнутом мирке, где они повторяют друг другу, я имею в виду обе партии, одни и те же тупые тезисы! Они отдают себе отчет в том, насколько все это оторвано от реальности?», - сказала член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. Продолжаются попытки прощупать границы, вновь на перехваты приближающихся к нашей территории разведчиков поднимаются истребители, вновь беспилотники подходят на минимальное расстояние к территории России. Теперь самое главное, чтобы у президента США и его окружения хватило политической воли на разрешение проблемы, способной взорвать мир. Судя по последнему выступлению Джо Байдена и его состоявшимся в пятницу телефонным переговорам с европейскими союзниками, Америка понимает, что мир дошел до определенного предела. Но пока результаты прошедшей недели двойственны. И тем не менее - в МИД России прорабатывают поручения по итогам переговоров по видеосвязи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Европа, правда не вся, приветствует прошедшие переговоры, надеясь, что градус напряженности, возникший на востоке Украины все-таки удастся снизить. Французы планируют выйти на переговоры с президентом Зеленским. Американцы предлагают свое участие в переговорах в нормандском формате. Мир замер, мир ждет. Ну, а что касается мифического российского вторжения - страна, потерявшая во время Второй мировой войны 41 миллион своих граждан и знающая, что такое война, никогда ни на кого не будет нападать. Но обороняться будет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика