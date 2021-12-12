Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину

Президента США Джозеф Байден в ходе переговоров с Владимиром Путиным пригрозил ввести финансовую изоляцию, если Россия вторгнется в Украину. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Штатах действительно верят в правдивость недостоверной информации о подготовке вторжения.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Также Песков заявил, что заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом стороны продемонстрировали предельно конкретный диалог и не терпящий разночтений тон. Президенты выказали друг другу «атрибутику доброго общения».