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Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину

Алексей Курильченко
14:28 12.12.2021
Саму информацию о вторжении пресс-секретарь президента РФ назвал «эфемерной».
Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину
© Фото: Oliver Contreras, KeystonePressAgency,globallookpress
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Президента США Джозеф Байден в ходе переговоров с Владимиром Путиным пригрозил ввести финансовую изоляцию, если Россия вторгнется в Украину. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Штатах действительно верят в правдивость недостоверной информации о подготовке вторжения.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину - видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда - тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Также Песков заявил, что заявил, что в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом стороны продемонстрировали предельно конкретный диалог и не терпящий разночтений тон. Президенты выказали друг другу «атрибутику доброго общения».

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