В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

В РФ не стремятся создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее, угрозы отключения России от международной платежной системы в данный момент нет. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

«Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», - сказал он.

Ранее дипломат сообщал, что в России началась работа по созданию аналога SWIFT. По его словам, приблизительных сроков завершения работы нет.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно...мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», - пояснил Биричевский.

Напомним, что в апреле этого года в Европарламенте призывали отключить Россию от данной системы в связи с ситуацией на Украине. Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты ЕС ограничены в средствах давления на РФ по вопросам отключения от SWIFT.

Впоследствии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сценарий отключения России от международной межбанковской системы SWIFT пока рассматривается как гипотетический.