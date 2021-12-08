Путин в Сочи встретился в премьером Греции

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Российский лидер отметил, что визит премьера состоялся в год двухсотлетия греческой революции. Также президент отметил позитивное развитие отношений России и Греции.

«Если в прошлом году мы наблюдали спад торговли где-то в объеме 35%, то в этом году рост 56%, мы практически достигли допандемийного уровня», - сказал Путин.

Президент РФ выразил готовность обсудить любые вопросы, представляющие взаимный интерес. Мицотакис в свою очередь выразил готовность укреплять отношения РФ и Греции, в том числе и в области экономики. Также было предложено обсудить вопросы региональной повестки, так как «Россия является постоянным членом СБ ООН и играет существенную роль в развитии многих событий в регионе и в мире в целом».

«Есть перспектива как увеличения нашего торгово-экономического оборота, так и развития взаимодействия в области туризма», - заявил премьер-министр.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Грецию. В Афинах он провел встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом и обсудил вопросы развития туризма.