В проект оборонного бюджета США не попали санкции против «Северного потока - 2»

Оборонный бюджет Соединенных Штатов Америки представлен без санкций против трубопровода «Северный поток - 2», говорится в законопроекте, опубликованном профильным комитетом палаты представителей.

В тоже время в тексте документа отмечается, что сенат и палата представителей выражают негативное отношение к строительству магистрали. Также в законопроекте не упоминается введение ограничительных мер по суверенному долгу России.

Проект оборонного бюджета США включает четыре миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России. Еще 300 миллионов долларов Вашингтон планирует направить на военную помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что в США сейчас рассматривает возможность введения санкций против РФ для сдерживания «вторжения» России на территорию Украины. По данным СМИ, ограничительные меры могут коснуться энергетических компаний.

Накануне в Совфеде заявили о нагнетании обстановки Вашингтоном перед переговорами лидеров РФ и США. По словам сенатора Владимира Джабарова, в преддверии разговора по видеосвязи президента РФ Владимира Путина с Байденом в западных СМИ начали появляться сообщения о том , что в отношении России якобы могут быть приняты очередные санкции, сдерживающие «вторжение» РФ на территорию Украины.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена завершились сегодня. Американский лидер выразил надежду на очную встречу двух глав государств. По его словам, это могло бы произойти на следующем саммите G20.