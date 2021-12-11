Макрон и Зеленский выступили за возобновление переговоров в «нормандском формате»

Украинский и французский лидеры Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон посчитали необходимым возобновление переговоров в «нормандском формате». К соответствующему соглашению главы государств пришли во время состоявшегося накануне телефонного разговора.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Ранее в Киеве заявили о наличии у президента Украины Зеленского планов встретиться с французским коллегой, а также с новым канцлером Германии Олафом Шольцем на следующей неделе. В ходе переговоров, в частности, предполагается затронуть тему проведения саммита «нормандской четверки».