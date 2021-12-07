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Начались переговоры Путина и Байдена по видеосвязи

Алексей Курильченко
18:10 07.12.2021
Президент Путин проводит переговоры из резиденции в Сочи.
Начались переговоры Путина и Байдена по видеосвязи
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин вступил в переговоры со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Лидеры двух стран будут общаться по видеосвязи - Путин ведет диалог из своей резиденции в Сочи.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Из возможных тем для обсуждения - напряженность ситуации вокруг Украины, возможные санкции против России, вопрос вступления Украины в НАТО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президенты затронут и сообщения о якобы подготовке Россией нападения на Украину.

После переговоров с Владимиром Путиным Джозеф Байден намерен провести разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома сообщит украинскому коллеге содержание беседы с российским президентом, а также проведет с ним консультации.

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