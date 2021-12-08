Путин рассказал Байдену о «красных линиях» России

В процессе онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер рассказал американскому коллеге, что понимается под так называемыми «красными линиями» для России. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Так, по словам Ушакова, глава Российской Федерации объяснил, что «красные линии» исключает дальнейшее передвижение сил НАТО в восточном направлении. Кроме того, не считается допустимым размещение на территории Украины или иных граничащих с Россией государств оружейных систем, способных нести угрозу стране.

«Особенно наступательного вооружения», - добавил помощник российского лидера.

Ранее в Кремле указали, что Владимир Путин в рамках двухчасовой беседы с Джо Байденом выразил обеспокоенность относительно военной активности НАТО на территории, близкой к границам РФ. В связи с этим российская сторона предложила обговорить принятие ряда гарантий безопасности, в том числе юридического характера.