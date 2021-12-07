Путин и Байден поприветствовали друг друга в начале переговоров

В начале видеопереговоров президент России Владимир Путин с улыбкой поприветствовал своего американского коллегу Джозефа Байдена. В ответ лидер США сказал, что рад снова видеть Путина.

«Приветствую вас, господин президент», - сказал Путин.

Байден поприветствовал своего российского коллегу в ответ.

«К сожалению, не увиделись на "большой двадцатке". Надеюсь в следующий раз увидимся лично», - дополнил президент США.

Лидеры двух стран будут общаться по видеосвязи - Путин ведет диалог из своей резиденции в Сочи. Переговоры проходят в закрытом режиме. Из возможных тем для обсуждения - напряженность ситуации вокруг Украины, возможные санкции против России, вопрос вступления Украины в НАТО.