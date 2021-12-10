Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными черноморскими водами приближающуюся к границе воздушную цель.

Чтобы опознать ее и не допустить нарушения государственной границы России, в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя опознал цель, которой оказался самолет-разведчик Р-8А ВМС США, и сопроводил его над водами Черного моря.

Когда иностранный самолет развернулся прочь от российской границы, Су-30 благополучно вернулся на аэродром. Нарушения границы при этом допущено не было.

Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Су-30 не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с иностранным военным самолетом.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Опыт использования одноместных истребителей в современных вооруженных конфликтах показал, что на пилота ложится большая нагрузка, связанная с необходимостью маневрирования и управления комплексом вооружения. Поэтому конструкторы сосредоточили свое внимание в том числе и на модернизации двухместной версии самолета Су-27.

Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов