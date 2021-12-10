В МИД РФ заявили о «максимальном приближении» сил НАТО к России

Несмотря на предупреждения России, военная инфраструктура Североатлантического альянса продолжает приближаться к границам РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он отметил, что по этой причине президент России поручил добиваться долгосрочных гарантий безопасности.

«К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается», - цитирует РИА Новости слова Рябкова.

Ранее Рябков заявил о необходимости отодвинуть от России угрозу со стороны стран Запада. Он отметил, что в ведомстве считают недопустимым военное освоение на рубежах страны.