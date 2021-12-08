Путин рассказал о невыполнении Киевом Минских соглашений в беседе с Байденом

В процессе онлайн-переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер довел до сведения американского коллеги информацию о невыполнении киевской стороной своих обязанностей по Минским соглашениям. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Кроме того, по словам Ушакова, глава Российской Федерации прямо заявил о саботаже украинскими властями договоренностей, достигнутых в рамках переговоров в «нормандском формате». Также Владимир Путин подробно расписал, как Киев затягивает переговоры и стремится исключить из процесса урегулирования Донбасс.

Помимо этого президент России в беседе с Байденом дал оценку действиям Украины в законодательной сфере. Путин, как передал Ушаков, указал, что законопроект о государственной политике переходного периода, внесенный в Раду 8 августа, в случае принятия будет обозначать полный выход украинской стороны из «Минска-2».

«Он предусматривает... фактически полную зачистку территорий на востоке Украины», - объяснил помощник российского президента.

При этом, согласно Ушакову, во время разговора глав государств по видеосвязи даже речи не заходило о якобы возможной отправке российских войск на территорию Украины.