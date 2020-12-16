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Сквозь снежные сугробы: танкисты преодолели трассу с препятствиями в Арктике

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
18:32 16.12.2020
Экипажи тренировались сохранять дистанцию на марше и филигранно управлять танками в Арктике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танкисты Северного флота провели первые в новом учебном году занятия в Мурманской области. Военнослужащие отработали навыки вождения Т-80БВМ.

Тяжелые машины по-спринтерски срывались с места, на прямой за секунды успевая разогнаться до 70 километров в час. На танкодроме изобилие сложных участков с препятствиями, где танки в облаках снежного вихря, как щепки, швыряет на поворотах.

Во время таких занятий экипажи совершенствуют свои навыки управления боевыми машинами в суровых климатических условиях - в условиях полярной ночи, глубокого снега и низких температур.

У механика-водителя Владимира Татьянченко шестилетний опыт за плечами. Ему достаточно пройти всего круг безукоризненно, чтобы выполнить норматив, но сегодня он весь день на маршруте. Владимир оттачивает мастерство, поскольку надеется в этом году отобраться на всероссийский финал в «Танковом биатлоне» игр АрМИ.

Личный состав легко поставил рекорды прохождения трассы. Пока это 12 минут вместо 18, но зимний период обучения едва начался и для танкистов нет предела совершенству - отработка навыков продолжается.

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