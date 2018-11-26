Мощнейший удар: кадры финальной фазы учений «Индра-2018»

Освобождение деревни от банды «террористов» отработали мотострелки из России и Индии на предпоследнем этапе учений «Индра-2018».

Главной задачей наших бойцов стала атака в составе усиленного мотострелкового батальона, чтобы отбить деревню, лишить «террористов» коммуникаций и блокировать их.

Со второго направления позиции условного противника атаковали индийские военные. Они десантировались из вертолета.

«Такой вид учений дает нам уверенность в своем снаряжении, личном составе и уверенности в том, что, если ситуация потребует, мы сможем вместе развернуть войска под эгидой ООН в любом месте в любое время», - рассказал «Звезде» командир мотопехотного батальона полковник вооруженных сил Индии Аджай Чаухан.

По легенде маневров, одной из групп условных террористов все же удалсь выскользнуть из-под совместного удара. И главный бой активной фазы учений ИНДРА-2018 еще впереди.