Российские военнослужащие постигли в Индии азы йоги

Российские военнослужащие в Индии, где проводятся совместные учения «ИНДРА-2018», постигают азы йоги. В этом им помогают индийские коллеги. Россияне признаются, что это самая необычная утренняя зарядка за все время службы. Вместо отжиманий и прыжков - асаны - упражнения из йоги.

Двухсотголосый омм раздается над стадионом полевого лагеря. Под восходящим солнцем российские и индийские военные выполняют пранаямы - дыхательные комплексы, заряжающие энергией.

«После первой сделанной йоги в своей жизни ощущения непередаваемые – легкость организма. По сравнению с нашей зарядкой это совсем другое. Здесь упражнения направлены на восстановление комплекса дыхания», - делится своими впечатлениями командир второго мотострелкового взвода Николай Лобода.

Знакомство с культурой Индии для российских мотострелков, участвующих в учениях «ИНДРА-2018», продолжается на экскурсии. До города Орчха от полигона «Бабина» всего 35 километров. Но из-за особенностей индийского дорожного движения путь занимает часа два. Мотоциклисты, моторикши, и коровы, отдыхающие прямо на проезжей части.

Орчха - город из восточной сказки. Улицы-базары, наполненные бронзовыми сувенирами, вышитыми платками, индийскими пряностями.

Жительница Индии со сказочным именем Жасмин повязывает гостям на руку плетенный браслет – на удачу. Всюду возвышаются гигантские индийские храмы и древние дворцы.

«О культуре Индии узнал достаточно много, и мне понравилась эта страна. Самой своей культурой, не современным бытом, а историей. Как у них было все, становилось, как они начинали свою историю на этой земле», - рассказывает старший механик-водитель мотострелкового взвода Мурат Переславцев.

Джахангир-махал построил местный князь для визита друга – короля Джахангира. 22 года возводили этот дворец, а простоял он уже четыре века. Российские военные в восхищении от этой причудливой смеси индийской и арабской архитектуры, жемчужины северо-западной Индии.

Во дворе бродят коровы – священные животные в Индии. По дворцу свободно бегают обезьяны. Их подкармливают туристы, которых не отпускает впечатление, что попали в книгу Киплинга.