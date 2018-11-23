Бросок тигра: российско-индийский десант разгромил лагерь «террористов» на учениях «Индра-2018»

Совместную операцию по штурму лагеря «террористов» провели российские и индийские военнослужащие в ходе учений «Индра-2018».

По легенде учений, условные боевики захватили деревню, из которой их необходимо выбить мотострелкам. Перед проведением совместной операции российские и индийские военные подробно обсудили действия каждого участника, чтобы учебно-боевой штурм завершился успехом и без потерь.

Индийцы подробно, по элементам, показали действия своих штурмовых подразделений нашим бойцам.

«Главная задача - обеспечить безопасность групп при сближении с целью избежать потерь. А это возможно только при налаженной координации совместных действий», - отметил командир роты майор вооруженных сил Индии Карандип Сингх.

В ходе штурма российские мотострелки осуществили финальный рывок и захватили здание, в котором укрывались «бандиты». Над их бывшим оплотом взметнулся российский флаг. К слову, со стороны так никто и не заметил, где наши мотострелки прятали его во время штурма.