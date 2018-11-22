Российские военные испытали оружие армии Индии

Мотострелки ВС РФ и ВС Индии в рамках международного российско-индийского учения «Индра-2018» на полигоне «Бабина» провели занятия по огневой подготовке.

Российские военнослужащие испытали полуавтоматическую винтовку INSAS калибра 5,56 миллиметров, своим внешним видом напоминающую российский автомат Калашникова, и израильскую винтовку TAR-21.

Индийские же мотострелки провели стрельбу из автоматов Калашникова и пулеметов той же системы, а также гранатометов РПГ-7, стоящие на вооружении российской армии.

Вооружения стран-партнеров также лично опробовали командующие учением с российской и индийской стороны генерал-майор Олег Цеков и генерал-майор П.С. Минхас.

«Наш РПГ-7 отличается от их гранатомета, но, как и любое оружие, требует тренировки», – отозвался об индийском оружии командующий 5-й армией генерал-майор Олег Цеков.

Огонь велся по движущимся и статичным мишеням на дистанциях от 100 до 200 метров. В занятиях по огневой подготовке приняли участие по 30 военнослужащих от России и Индии.

Учения «Индра-2018» продлятся до 28 ноября. Маневры носят контртеррористическую направленность, подразделения российской и индийской армий будут учиться вместе отражать атаки боевиков. В учениях принимает участие в общей сложности 500 военнослужащих Вооруженных сил РФ и Республики Индия.