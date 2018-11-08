Министры обороны России и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества и региональной безопасности

Вопросы безопасности Центрально-Азиатского региона и военно-технического сотрудничества России и Таджикистана обсудили министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава таджикского оборонного ведомства Шерали Мирзо.

Переговоры прошли в период совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности.

В ходе встречи министры подписали план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2019 год.