После размежевания в Идлибе террористы уйдут вглубь провинции - МИД РФ

После размежевания террористов и вооруженной оппозиции в сирийском Идлибе боевики должны будут уйти вглубь этой провинции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

О создании особой полосы шириной около 20 километров, где не будет боевиков, договорились президенты России и Турции во время встречи в Сочи 17 сентября.

Уже к 10 октября из демилитаризованной зоны должны быть выведены танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы.

Контролировать территорию будут турецкие и российские патрули. В МИД подчеркнули, что между военными двух стран налажено хорошее взаимодействие. После размежевания в Идлибе террористов и оппозиции, первые должны уйти вглубь провинции.