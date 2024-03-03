Планы на жизнь: о чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2024 году

Гостиный двор, Москва. Раннее утро 29 февраля. В пресс-центре уже идет работа, репортеры из сотен изданий сейчас на связи с редакциями. Идет подготовка к важнейшему событию года - посланию президента России Федеральному собранию.

Как известно, Владимир Путин сам пишет текст этого документа, для этого он сам советуется с директорами крупных предприятий, со своими советниками по оборонному, социальному и экономическому блоку. И текст этого документа правится до последнего момента.

Каждое послание президента Федеральному собранию - это очень важный документ, который определяет развитие России и отношения с другими странами на десятилетия вперед. Послание формировалось во время поездок президента в регионы. Из разговоров с обычными россиянами. От рабочих и врачей до предпринимателей, ученых и военных.

На послании президента присутствуют не только члены Федерального собрания, сенаторы совета федерации и депутаты Государственной думы. Здесь есть много участников специальной военной операции, волонтеров, всех тех, кто включился в развитие страны и встал на защиту государства.

Военнослужащие тоже следят за посланием президента - прямо с передовой. Как, например, бойцы батальона «Спарта».

«Я говорю - а как вы будете смотреть? А мы притащили плазму на КМП, насколько можно это близко к линии фронта, подключили и будем наблюдать за нашим верховным, будем смотреть послание. Слушать те задачи, которые он будет ставить нам, военнослужащим». - рассказал председатель Народного совета ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога.

Послание Президента показывают десятки экранов по всей России. От выставки «Россия» на ВДНХ до кинотеатра Полярный на Чукотке. Владимир Путин начинает послание со слов благодарности всем россиянам. Это рабочие на заводах - у них своя война - в три смены у станков. Волонтеры, которые очень часто рискуют не меньше солдат. И конечно - военные, которые отстаивают суверенитет России на передовой, рискуя жизнями.

«Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших, и Россия всегда будет помнить своих павших героев», - заявил Путин.

Основную часть послания Владимир Путин начинает с оценки Вооруженных сил и их действий. Спецоперация дала колоссальный боевой опыт - теперь на линии соприкосновения новые командиры, новые тактические приемы, в войска поступает новое вооружение. Гиперзвуковой авиационный «Кинжал» уже уничтожал американский «Пэтриот», с кораблей в Баренцевом море стартовал «Циркон» - тоже гиперзвуковой комплекс. На боевом дежурстве стоят лазерные системы «Пересвет».

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чем я говорил в послании 2018 года - все сделано, или завершается эта работа. В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», - заявил Путин.

Наша страна по прежнему готова к диалогу с Западом - но как с равноправным партнером. Пока, говорит президент, все, что слышно из Европы и Америки показывает - против нашей страны идет открытая война. Поэтому принцип сдерживания простой - не трогаете Россию и в вашу сторону тоже ракеты не полетят. Но Запад сильно увлекся. Там на самом деле обсуждают возможность не просто передачи нового оружия Украине - отдельные страны НАТО не исключают отправки воинских контингентов на помощь ВСУ. Это прямой шаг к военному конфликту, и, кажется, только в нашей стране понимают, к чему он может привести.

«Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас - в условиях конфликта на Украине - то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то. Чего сказать, действительно, русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности, ослепляет, лишает разума», - заявил Путин.

То, что на Западе Россию недооценили, видно и в экономической сфере. Изоляция, санкции, попытки создать максимально плохие условия для развития нашей страны. А она при этом не просто спокойно развивается - находится на подъеме.

«Сегодня Россия - крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и, главное, качество роста позволяют надеяться и даже утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы сможем сделать еще один шаг вперед: войдем в четверку крупнейших экономических держав мира. Такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей наших граждан», - заявил Путин.

Президент заявляет - Россия запускает пять новых национальных программ. Первая - семья, самое важное. В стране на шесть лет продлены ключевые программы - материнского капитала и семейной ипотеки. Государство будет продолжать помогать многодетным семьям - как только рождается третий ребенок, ипотечный долг уменьшается на 450 тысяч рублей. Еще один новый национальный проект - «Продолжительная и активная жизнь» - предусматривает строительство новых больниц, роддомов, поликлиник. Важная деталь - развитие спорта. Это уже происходит, говорит президент, и государство должно помочь этому процессу. Например, те, кто следит за своим здоровьем, будут платить меньше налогов.

«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить - вставай на лыжи!" Это тот самый случай, момент такой настал», - заявил Путин.

Настал момент и для более активной поддержки системы образования. В рамках проекта «Молодежь России» классные руководители, советники директоров по воспитанию, молодые специалисты получат доплаты. В интересах страны воспитать квалифицированных специалистов - это еще один нацпроект.

Много средств государство вложит в развитие высшего образования и науки . Один пример - в течение шести лет мощность отечественных суперкомпьютеров должна вырасти в десять раз. А во всех ключевых областях экономики и социальной сферы будут собственные цифровые платформы, в рамках еще одного проекта - экономика данных. Будет и специальная программа для поддержки работников культуры.

«С 2025 года запустим программу "Земский работник культуры". Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше - два миллиона рублей», - заявил Путин.

Отдельно Путин сказал и о предстоящей глобальной модернизации ЖКХ на 4,5 триллиона рублей. Защите экологии, газификации отдаленных районов, обеспечении чистой водой. А еще о взрывном темпе жилищного строительства - по этому показателю Россия обогнала СССР. И о дальнейшем развитии логистических маршрутов - в их числе транспортный коридор Север-Юг, Байкало-Амурская магистраль, Северный морской путь, гавани на Черном море. Государство будет продолжать поддерживать региональные ипотечные программы - теперь воспользоваться ими смогут и ветераны СВО.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции», - заявил Путин.

Владимир Путин подчеркивает - впереди тяжелая работа во благо всей страны. И здесь особая надежда на людей, которые в нужный, очень тяжелый момент вышли на передний план. Сегодня некоторые из них - здесь. Они уже доказали стойкость, мужество и незаурядный ум - на линии фронта, в бою. А с подготовкой государство поможет. С пятницы в России стартовала специальная кадровая программа «Время Героев». Она рассчитана на ветеранов специальной военной операции, а также солдат и офицеров, которые сейчас сражаются в действующих частях. Из этих людей будет коваться обновленное российское государство - новая элита, взамен тех, кто пришел на волне грабежа наследия СССР.

«Вы знаете, что слово "элита" во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набил карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», - заявил Путин.

Возможно, мужчины в парадных мундирах - будущие министры, губернаторы, лидеры в экономике, образовании, политике. Сейчас они волнуются, но говорят твердо - справимся.

«Конечно, справимся, раз там справились, значит здесь справимся. Ребята придут готовые к дальнейшей жизни дальше строить, возводить, восстанавливать, все будет хорошо», - рассказал военнослужащий ВС РФ, участник СВО Дмитрий Лыгин.

А что касается угроз нашей стране со стороны Запада, о которых упоминал президент, то министр обороны Сергей Шойгу заявляет - все российское вооружение, в том числе новое, в первую очередь нужно для того, чтобы никто и не думал нападать на нашу страну. Защитить себя мы должны быть готовы, учитывая, какие агрессивные заявления звучат от НАТО.

«Если говорить про Запад, они много глупостей говорили за последнее время разных. К них так - утром встал, посмотрел, чтобы мне брякнуть. И начинается - то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено, что это будет представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать ваше внимание, что с нами лучше не связываться», - заявил Шойгу.

Еще одна важная часть послания президента - про поддержку семей - уже нашло поддержку среди молодежи.

«Президент сегодня уделил внимание поддержке семьи и поддержки молодежи и молодых семей, это здорово, когда на федеральном уровне идет такая поддержка, поддержка семей и с одним и с двумя, и с тремя детьми. Поэтому мне, как любому молодому человеку в зале, уверен, захотелось создать семью», - рассказал участник движения «Российские студенческие отряды» Павел Ковалев.

В целом, послание президента Федеральному собранию это не просто большое заявление перед депутатами и сенаторами. В этом выступлении президент обращается ко всему российскому обществу. Говорит о грандиозных перспективах, сотнях проектов и инициатив, которые государство поддержит обязательно.

После того, как послание оглашено, определены основные векторы развития страны, наступает следующий этап - президент выпускает перечень конкретных поручений, в которых уже и будет детально расписано, и сроки и как будут достигаться цели послания.

«Не было ни одного раза, когда бы послание заканчивалось с последним словом, произнесенным президентом Российской Федерации. Это всегда последующий труд, это поручения, они, естественно, идут и по линии президента, и по линии тех министерств, ведомств, палат Федерального собрания, от которых зависит выполнение тех или иных задач. И это очень системная работа, которая реализуется вплоть до следующего послания, а иногда и в более длительной перспективе», - заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Все деньги, которые необходимы на выполнение программ развития России уже просчитаны. Финансирование определено, говорят в правительстве. Остается одно - приниматься за дело.