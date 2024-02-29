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Путин заявил, что гиперзвуковое оружие было успешно применено в ходе СВО

Владимир Путин подчеркнул, что разработки ведутся непрерывно и мир еще узнает об успехах российских оружейников.
Тимур Шерзад 2024-02-29 12:26:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин констатировал успешность применения гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции. Он сказал это, озвучивая послание Федеральному собранию РФ. 

Владимир Путин отметил, что для поражения особо важных целей используется гиперзвуковой комплекс авиационного базирования «Кинжал».

«В бою применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон"», - подчеркнул Путин. 

Кроме этого, президент отметил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован.

Путин напомнил иностранным разжигателям войны, что судьбы зашедших на территорию России интервентов были трагичны, но в современных условиях такие трагедии могут быть бесперецедентны. 

#армия #циркон #кинжал #гиперзвуковое оружие #СВО
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