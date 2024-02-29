Путин заявил, что гиперзвуковое оружие было успешно применено в ходе СВО

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин констатировал успешность применения гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции. Он сказал это, озвучивая послание Федеральному собранию РФ.

Владимир Путин отметил, что для поражения особо важных целей используется гиперзвуковой комплекс авиационного базирования «Кинжал».

«В бою применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон"», - подчеркнул Путин.

Кроме этого, президент отметил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован.

Путин напомнил иностранным разжигателям войны, что судьбы зашедших на территорию России интервентов были трагичны, но в современных условиях такие трагедии могут быть бесперецедентны.