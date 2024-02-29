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Путин заявил, что «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован

Также Владимир Путин отметил успешное применение гиперзвукового комплекса морского базирования «Циркон» в зоне спецоперации.
Тимур Шерзад 2024-02-29 12:31:01
© Фото: Пресс-служба Минобороны России, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован. 

«В войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», - отметил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Он добавил, что также на боевом дежурстве стоят и гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет».

Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Владимир Путин подчеркнул, что они подтвердили свои уникальные характеристики. 

Ранее президент России отметил, что гиперзвуковое оружие было успешно применено в ходе специальной военной операции.

#армия #вооружение #авангард #Владимир Путин #буревестник #Сармат
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