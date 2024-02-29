Путин заявил, что «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что комплекс «Сармат» поставлен в войска и скоро будет продемонстрирован.

«В войска поставлены первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», - отметил Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Он добавил, что также на боевом дежурстве стоят и гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет».

Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и подводного беспилотного аппарата «Посейдон». Владимир Путин подчеркнул, что они подтвердили свои уникальные характеристики.

Ранее президент России отметил, что гиперзвуковое оружие было успешно применено в ходе специальной военной операции.