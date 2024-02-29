Путин объявил о запуске нацпроекта по увеличению продолжительности жизни россиян

Президент России Владимир Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель - увеличение средней продолжительности жизни россиян. Об этом Путин заявил в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«Сейчас средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Мы вернулись на тот уровень, который был до пандемии коронавируса. К 30-му году ожидаемая продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень "восемьдесят плюс"», - заявил Путин.

Президент призвал уделить особое внимание сельским территориям, где продолжительность жизни ниже, чем в городах.

Также Путин заявил о запуске национального проекта «Молодежь России», который посвящен поддержке молодых жителей страны.

Как заявил ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года, что является историческим максимумом для нашей страны. Министр отметил и тот факт, что младенческая смертность по итогам прошлого года находится на самом низком уровне за всю историю страны.