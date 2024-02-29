Путин: ветераны СВО смогут участвовать в кадровой программе «Время героев»

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ заявил, что с 1 марта ветераны спецоперации смогут подать заявление на участие в новой кадровой программе «Время героев».

«Уже с завтрашнего дня ветераны специальной операции, а также солдаты и офицеры, сражающиеся в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее "Время героев», - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Владимир Путин отметил, что идея создания такой программы пришла в голову, когда он встречался со студентами-участниками спецоперации.

Путин уточнил, что участниками программы смогут стать ветераны и военнослужащие, которые имеют высшее образование и управленческий опыт, вне зависимости от звания.

Кроме этого, президент России подчеркнул, что у него наполняется гордостью сердце за героев спецоперации.