Жога рассказал, что бойцы СВО ждут от Путина указаний к дальнейшим действиям

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал в разговоре со «Звездой», что российские военнослужащие ждут от послания Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Федеральному собранию указаний к дальнейшим действиям, а также планов по ведению специальной военной операции.

«Наши ребята ждут от Верховного указаний к дальнейшим действиям. Как будем воевать, где те границы, куда дойти, какие задачи. Два года СВО. Может, будут новые вводные организации ведения боевых действий, задачи, которые нужно выполнить военнослужащим», - сказал он.

Послание президента РФ Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства. В нем дается оценка положению дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Начало запланировано на 12.00 по столичному времени. Выступление Путина покажут по телевидению, на больших уличных экранах и в некоторых кинотеатрах российских городов, а в зале Гостиного Двора будут присутствовать участники СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.