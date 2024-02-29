Путин заявил о готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности

Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, однако нашей стране приходится иметь дело с государством, которое открыто заявляет о намерении нанести «стратегическое поражение» России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию, онлайн-трансляцию послания можно посмотреть на нашем сайте.

Президент подчеркнул, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. При этом глава государства указал на голословность обвинений стран Запада, что Россия якобы намерена разместить ядерное оружие в космосе, указав на сложности в обсуждении стратегической стабильности с США.

«В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно намереваясь нанести России, как они сами говорят, "стратегическое поражение на поле боя"», - напомнил Путин.

Ранее Владимир Путин констатировал успешность применения гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции. Он отметил, что для поражения особо важных целей ВС РФ используют в том числе гиперзвуковой комплекс авиационного базирования «Кинжал».