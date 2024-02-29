Путин объявил, что ипотечные выплаты выплаты за третьего ребенка продолжатся до 2030 года

Программы выплат 450 тысяч рублей за третьего ребенка в рамках семейной ипотеки продолжится до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю продлить до 2023 года, сохранив основные базовые параметры», - заявил Путин

Напомним, семейная ипотека позволяет приобретать жилье под 6% годовых. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, рынок ипотеки в России будет развиваться в будущем.