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Путин объявил, что ипотечные выплаты выплаты за третьего ребенка продолжатся до 2030 года

Семьи с тремя детьми получат 450 тысяч рублей в рамках семейной ипотеки, добавил Путин.
Алексей Курильченко 2024-02-29 12:46:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Программы выплат 450 тысяч рублей за третьего ребенка в рамках семейной ипотеки продолжится до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю продлить до 2023 года, сохранив основные базовые параметры», - заявил Путин

Напомним, семейная ипотека позволяет приобретать жилье под 6% годовых. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, рынок ипотеки в России будет развиваться в будущем. 

 

#Владимир Путин #ипотека #послание федеральному собранию #льготная семейная ипотека
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