Путин заявил об ипотечных льготах для участников и ветеранов СВО

Ветераны и участники СВО смогут получить ипотечный кредит по льготной программе со ставкой в 2%. Эти же условия действуют для жителей новых регионов и Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», - сказал Путин.

Также президент сообщил о поддержке проектов по строительству жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой в регионах с недостаточным социально-экономическим развитием. На эти цели будет направлено 120 миллиардов рублей.