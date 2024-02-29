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Путин заявил об ипотечных льготах для участников и ветеранов СВО

Для участников и ветеранов спецоперации будет действовать программа кредитования со ставкой 2%.
Алексей Курильченко 2024-02-29 13:57:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Ветераны и участники СВО смогут получить ипотечный кредит по льготной программе со ставкой в 2%. Эти же условия действуют для жителей новых регионов и Дальнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве.

«Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», - сказал Путин.

Также президент сообщил о поддержке проектов по строительству жилых кварталов со всей необходимой инфраструктурой в регионах с недостаточным социально-экономическим развитием. На эти цели будет направлено 120 миллиардов рублей.

 

#Владимир Путин #ипотека #льготы #послание федеральному собранию #новые регионы #ветераны СВО
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