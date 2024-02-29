Шойгу: вооружение России призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооружение РФ призвано показать странам коллективного Запада, что с Москвой лучше не связываться. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы про Запад, то они много глупостей наговорили за последнее время, разных. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, "чего бы мне такого сегодня брякнуть?"», - заявил Шойгу по итогам оглашения послания Путина Федеральному собранию.

В качестве одной из таких глупостей министр привел заявление про якобы размещение ядерного оружия в космосе.

Сергей Шойгу добавил, что у России есть ответ, заключающийся в наличии вооружения, которое для Запада представляет не просто угрозу, а дает понять, что с РФ лучше не связываться.

Также Сергей Шойгу заявил, что бойцам спецоперации предоставят отдельные возможности продолжения военной карьеры.