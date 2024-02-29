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Шойгу: вооружение России призвано показать Западу, что с РФ лучше не связываться

Сергей Шойгу констатировал, что на Западе в последнее время наговорили много глупостей, например, про размещение ядерного оружия в космосе.
Тимур Шерзад 2024-02-29 14:43:01
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооружение РФ призвано показать странам коллективного Запада, что с Москвой лучше не связываться. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы про Запад, то они много глупостей наговорили за последнее время, разных. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел, "чего бы мне такого сегодня брякнуть?"», - заявил Шойгу по итогам оглашения послания Путина Федеральному собранию. 

В качестве одной из таких глупостей министр привел заявление про якобы размещение ядерного оружия в космосе

Сергей Шойгу добавил, что у России есть ответ, заключающийся в наличии вооружения, которое для Запада представляет не просто угрозу, а дает понять, что с РФ лучше не связываться.  

Также Сергей Шойгу заявил, что бойцам спецоперации предоставят отдельные возможности продолжения военной карьеры.

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