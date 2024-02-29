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Путин: судьбы зашедших на нашу территорию интервентов могут быть трагичны

Путин напомнил, что у России есть оружие, способное поражать цели на территории стран НАТО.
Алексей Курильченко 2024-02-29 12:35:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Иностранных интервентов, которые могут вторгнуться на территорию России, ждет трагичная судьба. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве, комментируя заявления западных лидеров о намерениях направить на Украину контингент войск НАТО.

«Мы помним судьбу тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов гораздо более трагичны. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил усилить военную помощь Украине и направить войска НАТО в зону конфликта. Идея французского лидера не нашла поддержки и вызвала недоумение в ЕС и НАТО.

#в стране и мире #НАТО #Владимир Путин #послание федеральному собранию #интервенты
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