Дальневосточное турне на бронепоезде: как прошел визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер Северной Кореи прибыл на Дальний Восток на своем личном бронепоезде и это был его первый за четыре года визит за рубеж - и второй визит в Россию. Встреча оказалось крайне насыщенной и как когда-то было принято говорить - «прошла в теплой дружественной обстановке».

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С того момента, как стало известно о визите лидера Северной Кореи в Россию, на Западе это событие не покидало телеэкранов и первых полос. Похоже, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына многих привела в настоящий ужас.

Западная пресса наперебой начала строить гипотезы и прогнозы. Американские издания в визите и вовсе увидели однозначный сигнал о сплочении России и Северной Кореи. По их мнению, для Запада это может стать настоящей проблемой.

«Путин и Ким клянутся в укреплении связей и стратегических отношений, объединяют усилия, чтобы найти способ обойти губительные санкции ООН, оставив США и Запад с еще меньшими рычагами влияния. Они меняют сценарий», - пишет CNN. «На этой неделе пара международных изгоев продемонстрировала поддержку и товарищество, что стало явным отпором попыткам США изолировать Путина из-за конфликта на Украине и Кима - из-за его стремления создать ядерное оружие и баллистические ракеты. Это только начало их возобновленного сотрудничества. А сближает их общий враг», - пишет The Washington Post.

И этот «общий враг» не отрывая глаз с трепетом следил, как бронепоезд Ким Чен Ына со скоростью 60 километров в час приближался к точке назначения. Этот бронепоезд уже стал одним из символов Северной Кореи. Ким Чен Ын никогда не летает на самолетах, отдавая предпочтение железным дорогам. Что интересно, первый спецсостав основателю КНДР Ким Ир Сену подарил лично Сталин. Нынешний поезд, конечно, гораздо современнее. Там есть и кабинет, и переговорная комната и передвижной гараж для автопарка северокорейского лидера. На станции Хасан в Приморском крае главу КНДР встретил глава Минприроды Александр Козлов.

Первым пунктом программы посещений в большом турне Ким Чен Ына стал космодром «Восточный». На личном лимузине, привезенном из Северной Кореи Ким Чен Ын подъехал к центральному входу, где его лично встретил Владимир Путин.

Перед началом переговоров председателю лидеру КНДР показали космодром. Делегацию познакомили с традициями, зародившимися на заре тогда еще советской космонавтики.

Ким Чен Ын - первый из иностранных лидеров, допущенных в святая святых - к стартовой площадке ракеты-носителя «Ангара». Делегаты из Северной Кореи живо интересовались тактико-техническими характеристиками ракеты.

Глава Северной Кореи оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный. Российские журналисты не сразу смогли узнать ее содержание. Потребовалась помощь переводчика. Северокорейский лидер вывел: «Слава России, как страны первых покорителей космоса, никогда не померкнет».

Далее последовали переговоры в расширенном формате, в которых приняли участие в том числе министр обороны Сергей Шойгу и зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. И еще один характерный момент, свидетельствующий о взаимоуважении двух лидеров. На входе в зал переговоров Северокорейский лидер останавливается, чтобы дождаться Владимира Путина и войти с ним в зал шаг в шаг. В ходе переговоров Владимир Путин подчеркнул, в какое время проходит столь важный визит.

«Совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость», - заявил Путин.

Ким Чен Ын в свою очередь рассказал о приоритетах своего государства. Сотрудничество с Россией для КНДР стоит во главе угла. Более того, его страна полностью поддерживает решения Владимира Путина.

«Сейчас Россия поднялась для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности. Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали Путина и правительство России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», - заявил глава КНДР.

Продемонстрировали Северокорейскому лидеру и не космические новинки. Президентский «Аурус» так понравился Ким Чен Ыну, что он предпочел его своему лимузину для дальнейшей поездки. Далее состоялись беседа один на один и торжественный обед. Северокорейского гостя угощали салатом из утки с инжиром, таежной брусникой и камчатским крабом.

«В Корее есть пословица: одежда хороша новая, а друг - старый. А у нас в народе говорят: старый друг лучше новых двух. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами. Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами», - сказал Путин.

О том, что встреча была продуктивной, можно судить по тому, что ее результаты стали частью обсуждения на Совете безопасности. Ну а интересные детали визита раскрыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во время общения тет-а-тет Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР, Путин с благодарностью принял это приглашение. Был обмен подарками. Президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества. Путин получил в подарок карабин, сделанный северокорейскими мастерами», - заявил Песков.

После встречи на высшем уровне Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрел целый ряд объектов оборонного комплекса. На аэродроме Кневичи их приветствовал почетный караул Преображенского полка.

Руководителю КНДР представили стратегические самолеты ВКС России. О характеристиках, вооружении и боевых возможностях доложил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«В отсеках находятся 12 крылатых ракет большой дальности и высокой точности. Является один из основных элементов основы ядерной державы», - сказал Кобылаш.

Министр обороны Сергей Шойгу показал гостю ракетоносец МиГ-31И с новейшим вооружением - гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал», который прекрасно зарекомендовал себя в ходе проведения специальной военной операции. Ким Чен Ын с нескрываемым восторгом осматривал новинки, стоящие на вооружении Российских ВКС.

Следующим пунктом в программе стал осмотр фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке. Фрегат был построен в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль. Несколько лет назад он прошел глубокую модернизацию - на него было установлено современное вооружение.

«"Циркон" у нас поставлен в прошлом году на вооружение. И с этого года он пойдет в серийное производство, идет уже серийное производство», - сказал Шойгу.

После осмотра фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» руководителя Корейской Народной Демократической Республики пригласили в кают-компанию, где он сделал запись в книге почетных посетителей.

Одним из последних пунктов программы Ким Чен Ына стала Приморская сцена Мариинского театра. Визит в Россию просто не мог обойтись без русского балета. Визит Чен Ына в Россию занял шесть дней. За это время он вплотную познакомился с российской космической промышленностью, военной авиацией и военно-морским флотом. Культурная программа была не менее насыщенной. При этом весь визит проходил в непринужденной и дружеской атмосфере. И провожали Ким Чен Ына, как своего - «Прощанием Славянки».

Ну а в столице Северной Кореи в честь 75-летия образования КНДР выступил ансамбль имени Александрова. Последнее подобное выступление было в 2004 году. И вот, спустя без малого 20 лет в Пхеньяне снова зазвучали русские военные песни.