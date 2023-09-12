В стране и мире Опубликовано видео прибытия Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию Игнат Далакян Лидера КНДР встретил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. © Видео: Telegram, @ministrlive © Фото: Telegram, @ministrlive Читайте нас на: Опубликованы кадры прибытия председателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию. Видео опубликовал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в своем Telegram-канале. «Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», - подписал российский министр опубликованное видео. Северокорейский лидер Ким Чен Ын с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко провели совместные переговоры сразу после приезда председателя КНДР. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах глав России и КНДР примет участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Представитель Кремля также отметил, что отдельной встречи глав Минобороны РФ и КНДР не предполагается. Экспертное мнение и аналитика