Опубликовано видео прибытия Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию
Опубликованы кадры прибытия председателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию.
Видео опубликовал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в своем Telegram-канале.
«Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», - подписал российский министр опубликованное видео.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко провели совместные переговоры сразу после приезда председателя КНДР.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах глав России и КНДР примет участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Представитель Кремля также отметил, что отдельной встречи глав Минобороны РФ и КНДР не предполагается.