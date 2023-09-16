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Ракетоносцы, истребители и фрегат «Маршал Шапошников»: Шойгу показал Ким Чен Ыну аэродром Кневичи и базу ТОФ

Максим Низкодубов
16:14 16.09.2023
Лидер КНДР осмотрел в приморском аэродроме Кневичи стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили аэропорт Кневичи в Приморье, где обсудили возможности самолетов стратегической авиации. А на базе Тихоокеанского флота Ким Чен Ыну провели экскурсию по фрегату «Маршал Шапошников».

Северокорейский лидер лично осмотрел, глубоко погружаясь в тему вопроса, стратегические ракетоносцы Ту-160 и  Ту-95МС - лучшие образцы российской военной авиаотрасли. Самолеты этого класса - ключевые средства воздушной доставки ядерных сил России.

Кроме того, министр обороны России представил руководителю КНДР российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».  Комплекс не имеет аналогов в мире, и уже показал высокую боевую эффективность в условиях спецоперации.

Подробнее про рабочий визит Ким Чен Ына и Шойгу в приморский аэропорт Кневичи, а также про экскурсию по фрегату «Маршал Шапошников» смотрите в сюжете Максима Низкодубова.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров продемонстрировал северокорейскому лидеру российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. В частности, гость увидел цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Superjet-100.

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