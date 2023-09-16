Сергей Шойгу и Ким Чен Ын ознакомились с образцами боевой авиации РФ на аэродроме Кневичи
На аэродроме Кневичи во Владивостоке лидеру КНДР показали образцы современной российской авиационной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и встретился с главой российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Там им представили образцы современной российской авиационной техники.
Командиры экипажей боевых самолетов рассказали о боевых характеристиках сверхзвукового истребителей Су-30СМ, Су-35С, истребителя-бомбардировщика Су-34 и штурмовика Су-25СМ3.
В ходе доклада особое внимание уделили их летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.