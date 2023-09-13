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Путин на обеде с Ким Чен Ыном поднял тост за благополучие народов РФ и КНДР

Вероника Волосунова
12:19 13.09.2023
После переговоров на Дальнем Востоке лидеры России и КНДР вместе пообедали.
Путин на обеде с Ким Чен Ыном поднял тост за благополучие народов РФ и КНДР
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин на обеде с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном поднял тост за процветание народов двух стране и укрепление дальнейшего двустороннего сотрудничества.

«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами - Российской Федерацией и Корейской Народной Республикой, за благополучие и процветание наших народов», - обратился Путин к Ким Чен Ыну во время его официального визита.

Ким Чен Ын в ответ поднял тост за здоровье Владимира Путина, всех присутствующих товарищей и за новые победы России.

Напомним, сегодня Путин и Ким Чен Ын осмотрели космодром Восточный. Лидеры России и Северной Кореи посетили стартовые комплексы ракет «Союз-2» и «Ангара». Ким Чен Ыну также рассказали о традиции Сергея Королева перед стартом обходить ракету против часовой стрелки. Затем состоялись переговоры, в которых принял участие Сергей Шойгу. 

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября по личному приглашению Владимира Путина. Как отметили в южнокорейском СМИ «Ренхап», таким образом лидер Северной Кореи продемонстрировал приоритет отношений с Россией.

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