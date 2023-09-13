В стране и мире Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс ракеты «Ангара» Вероника Волосунова Ожидается, что после осмотра космодрома «Восточный» лидеры России и КНДР проведут переговоры. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрели, как идет строительство стартового комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный». На космодроме располагается рабочее место по подготовке совершенно новой полностью автоматической ракеты-носителя «Ангара». Накануне Ким Чен Ын прибыл в Россию с визитом по личному приглашению Путина. После осмотра космодрома «Восточный» у лидеров России и Северной Кореи запланированы переговоры - как в составе делегаций, так и тет-а-тет. Экспертное мнение и аналитика