Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс ракеты «Ангара»
Ожидается, что после осмотра космодрома «Восточный» лидеры России и КНДР проведут переговоры.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрели, как идет строительство стартового комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный».
На космодроме располагается рабочее место по подготовке совершенно новой полностью автоматической ракеты-носителя «Ангара».
Накануне Ким Чен Ын прибыл в Россию с визитом по личному приглашению Путина. После осмотра космодрома «Восточный» у лидеров России и Северной Кореи запланированы переговоры - как в составе делегаций, так и тет-а-тет.